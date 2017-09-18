Локомотив поезда Киев-Харьков загорелся на ходу

Вблизи железнодорожной станции Коржи Киевской области загорелся локомотив поезда Киев-Харьков.



Об этом сообщает в понедельник утром пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что 17 сентября в 22:27 во время следования пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков) вблизи железнодорожной станции Коржи Барышевского района произошло возгорание локомотива.



В результате пожара огнем уничтожен локомотив и повреждена контактная сеть. В 1:03 18 августа подразделения ГСЧС ликвидировали пожар.



Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 минут.



В 5:22 движение поездов было восстановлено. Причина пожара устанавливается.



Украинская правда