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Локомотив поезда Киев-Харьков загорелся на ходу

Понедельник, 18 сентября 2017, 11:00

Вблизи железнодорожной станции Коржи Киевской области загорелся локомотив поезда Киев-Харьков.

Об этом сообщает в понедельник утром пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 17 сентября в 22:27 во время следования пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков) вблизи железнодорожной станции Коржи Барышевского района произошло возгорание локомотива.

В результате пожара огнем уничтожен локомотив и повреждена контактная сеть. В 1:03 18 августа подразделения ГСЧС ликвидировали пожар.

Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 минут.

В 5:22 движение поездов было восстановлено. Причина пожара устанавливается.

Украинская правда

Темы: железная дорогаГСЧС
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