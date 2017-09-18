Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Артеменко програв суд Луценку щодо позбавлення громадянства

Понеділок, 18 вересня 2017, 11:02

Окружний адміністративний суд Києва відмовив колишньому депутату Верховної Ради Андрію Артеменку у визнанні протиправними дій генерального прокурора Юрія Луценка щодо позбавлення його українського громадянства.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на матеріали суду.

Згідно з матеріалами справи, 18 квітня Луценко письмово звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і вказав, що існують підстави для припинення громадянства Артеменка.

Також він зазначив, що прокуратура Криму здійснює досудове розслідування за фактом державної зради Артеменка.

"Під час допиту Артеменко повідомив, що у 2005 році компетентні органи Канади надали йому свідоцтво на проживання, а в подальшому і громадянство Канади без відмови від українського громадянства", - пише видання.

Також вказується, що він надав копії українського та канадського паспортів.

"Суд постановив, що чинне законодавство не містить застережень і обмежень щодо джерел, з яких органи Державної міграційної служби можуть отримувати інформацію про підстави для втрати будь-ким громадянства України", - сказано в публікації.

Зазначається, що у зв'язку з цим суд вирішив відмовити Артеменку в позовних вимогах.

Як відомо, 29 квітня 2017 року президент Порошенко підписав указ про зупинку громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

Також повідомлялося, що Артеменко поскаржився, що йому заборонили в'їзд в Україну.

Українська правда

Теми: громадянствосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
громадянство
ФСБ планує знайти "громадянство РФ" у військового керівництва України – СБУ
Парламент Молдови підтримав надання громадянства всім дітям, народженим у країні
У батька новопризначеного заступника Малюка знайшли паспорт РФ. СБУ пояснила деталі
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: