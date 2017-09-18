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Підозрюваний у розкраданні "рефінансу" НБУ намагався виїхати в РФ

Понеділок, 18 вересня 2017, 11:29

Співробітники Служби безпеки України затримали підозрюваного у розкраданні мільйонів гривень рефінансування Національного банку.

У заходах брали участь представники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та департаменту Інтерполу та Європолу Національної поліції

"Правоохоронці встановили, що ділок причетний до виведення понад 510 мільйонів гривень з однієї банківської установи. Разом зі спільниками він також привласнив 35 мільйонів гривень рефінансування Нацбанку", – повідомляє СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник "уклав від імені банку низку удаваних угод, через які установа була доведена до неплатоспроможності".

Після визнання банку банкрутом розрахунки з вкладниками здійснював Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за рахунок бюджетних коштів у сумі 540 мільйонів гривень.

"Ділка" оголосили у розшук, понад 3 роки він переховувався від органів досудового слідства.

Співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали його на пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині під час спроби виїхати до Росії з паспортом громадянина РФ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Теми: НБУбанкикордонРосіяСБУ
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