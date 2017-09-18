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Подозреваемый в хищении "рефинанса" НБУ пытался выехать в РФ

Понедельник, 18 сентября 2017, 11:29

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в хищении миллионов гривен рефинансирования Национального банка.

В мероприятиях участвовали представители Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и департамента Интерпола и Европола Национальной полиции

"Правоохранители установили, что делец причастен к выводу более 510 миллионов гривен из одного банковского учреждения. Вместе с сообщниками он также присвоил 35 миллионов гривен рефинансирования Нацбанка", – сообщает СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник "заключил от имени банка ряд мнимых сделок, по которым учреждение было доведено до неплатежеспособности".

После признания банка банкротом расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 миллионов гривен.

"Дельца" объявили в розыск, более 3 лет он скрывался от органов досудебного следствия.

Сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали его на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при попытке выехать в Россию с паспортом гражданина РФ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

Темы: НБУбанкиграницаРосcияСБУ
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