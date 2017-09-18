Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ТІ про напад на активіста в Харкові: Влада захищає свою корупцію

Понеділок, 18 вересня 2017, 11:55

У Transparency International вважають, що побиття члена Харківського антикорупційного центру Євгена Лісічкіна - це спроба завадити розслідуванню корупції в місцевій владі.

Про це повідомив у Facebook голова Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

"Ми в Transparency International Ukraine розцінюємо це як намагання тиску на ХАЦ з метою зупинити їх розслідування корупції у місцевій та регіональній владі", -написав він.

Колега Лісічкіна Дмитро Булах написав у Facebook, що зараз перебуває у 4-му відділенні швидкої допомоги Харкова разом з постраждалим. За його інформацією Лісічкін почувається "більш-менш нормально".

Як повідомив у коментарі "Українській правді" інший активіст антикорупційного центру Дмитро Дробот, Лісічкін отримав не такі важкі ушкодження як його колега Булах, якого побили наприкінці серпня.

"Підбігли дві людини, побили і побігли далі", - сказав він.

За його словами, у Євгена нічого не забрали, тобто мета була, скоріше за все, налякати активіста.

Голова організації "Громадський контроль" Артем Романюков повідомив у Facebook, що нападники залишили Лісічкіну усне повідомлення на кшталт "якщо ще раз кудись сунешся…".

За його інформацією злочинці били тільки руками, тому, скоріш за все, все обійдеться.

Як повідомлялося, у Харкові вже вдруге за місяць напали на активіста громадської організації Харківський антикорупційний центр, на цей раз жертвою став Євген Лисичкін.

Євген Кізілов, УП

Теми: надзвичайна подіяХарківкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
надзвичайна подія
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
У центрі Афін вибухнула саморобна бомба
На Курахівській ТЕС, де обвалилися конструкції будівлі, вдалося запустити один блок
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: