ТІ про напад на активіста в Харкові: Влада захищає свою корупцію

У Transparency International вважають, що побиття члена Харківського антикорупційного центру Євгена Лісічкіна - це спроба завадити розслідуванню корупції в місцевій владі.

Про це повідомив у Facebook голова Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

"Ми в Transparency International Ukraine розцінюємо це як намагання тиску на ХАЦ з метою зупинити їх розслідування корупції у місцевій та регіональній владі", -написав він.

Колега Лісічкіна Дмитро Булах написав у Facebook, що зараз перебуває у 4-му відділенні швидкої допомоги Харкова разом з постраждалим. За його інформацією Лісічкін почувається "більш-менш нормально".

Як повідомив у коментарі "Українській правді" інший активіст антикорупційного центру Дмитро Дробот, Лісічкін отримав не такі важкі ушкодження як його колега Булах, якого побили наприкінці серпня.

"Підбігли дві людини, побили і побігли далі", - сказав він.

За його словами, у Євгена нічого не забрали, тобто мета була, скоріше за все, налякати активіста.

Голова організації "Громадський контроль" Артем Романюков повідомив у Facebook, що нападники залишили Лісічкіну усне повідомлення на кшталт "якщо ще раз кудись сунешся…".

За його інформацією злочинці били тільки руками, тому, скоріш за все, все обійдеться.

Як повідомлялося, у Харкові вже вдруге за місяць напали на активіста громадської організації Харківський антикорупційний центр, на цей раз жертвою став Євген Лисичкін.

Євген Кізілов, УП