ТI о нападении на активиста в Харькове: Власть защищает свою коррупцию
В Transparency International считают, что избиение члена Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина - это попытка помешать расследованию коррупции в местной власти.
Об этом сообщил в Facebook глава Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.
"Мы в Transparency International Ukraine расцениваем это как попытку давления на ХАЦ с целью остановить их расследование коррупции в местной и региональной власти", - написал он.
Коллега Лисичкина Дмитрий Булах написал в Facebook, что сейчас находится в 4-м отделении скорой помощи Харькова вместе с пострадавшим. По его информации, Лисичкин чувствует себя "более-менее нормально".
Как сообщил в комментарии "Украинской правде" другой активист антикоррупционного центра Дмитрий Дробот, Лисичкин получил не такие тяжелые повреждения, как его коллега Булах, которого избили в конце августа.
"Подбежали два человека, избили и побежали дальше", - сказал он.
По его словам, у Евгения ничего не забрали, то есть цель была, скорее всего, напугать активиста.
Председатель организации "Общественный контроль" Артем Романюков сообщил в Facebook, что нападавшие оставили Лисичкину устное сообщение вроде "если еще раз куда-то сунешься...".
По его информации преступники били только руками, поэтому, скорее всего, все обойдется.
Как сообщалось, в Харькове уже второй раз за месяц напали на активиста общественной организации Харьковский антикоррупционный центр, на этот раз жертвой стал Евгений Лисичкин.
Евгений Кизилов, УП