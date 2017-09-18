ТI о нападении на активиста в Харькове: Власть защищает свою коррупцию

В Transparency International считают, что избиение члена Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина - это попытка помешать расследованию коррупции в местной власти.

Об этом сообщил в Facebook глава Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

"Мы в Transparency International Ukraine расцениваем это как попытку давления на ХАЦ с целью остановить их расследование коррупции в местной и региональной власти", - написал он.

Коллега Лисичкина Дмитрий Булах написал в Facebook, что сейчас находится в 4-м отделении скорой помощи Харькова вместе с пострадавшим. По его информации, Лисичкин чувствует себя "более-менее нормально".

Как сообщил в комментарии "Украинской правде" другой активист антикоррупционного центра Дмитрий Дробот, Лисичкин получил не такие тяжелые повреждения, как его коллега Булах, которого избили в конце августа.

"Подбежали два человека, избили и побежали дальше", - сказал он.

По его словам, у Евгения ничего не забрали, то есть цель была, скорее всего, напугать активиста.

Председатель организации "Общественный контроль" Артем Романюков сообщил в Facebook, что нападавшие оставили Лисичкину устное сообщение вроде "если еще раз куда-то сунешься...".

По его информации преступники били только руками, поэтому, скорее всего, все обойдется.

Как сообщалось, в Харькове уже второй раз за месяц напали на активиста общественной организации Харьковский антикоррупционный центр, на этот раз жертвой стал Евгений Лисичкин.

Евгений Кизилов, УП