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В Україні створили реєстр воїнів АТО, які наклали на себе руки

Понеділок, 18 вересня 2017, 11:59

На базі Українського науково-дослідного інституту соціальної й судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я створено реєстр суїцидів серед військовослужбовців і демобілізованих із зони АТО.

Про це заявила голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець на прес-конференції в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За її словами, на сьогодні в базі понад 100 анкет, отриманих від Міністерства внутрішніх справ.

"Усі дані передаються в Інститут судової психіатрії, у базі вже понад 100 анкет, портретів ветеранів, які вчинили суїцид. Це особи, яким здебільшого немає 30-ти, більшість із них вчинили самогубство у стані алкогольного сп'яніння, більшість – за допомогою вогнепальної зброї. більшість із них не мали роботи", – сказала Богомолець.

Вона зазначила: для того, щоб статистика суїцидів серед учасників АТО зменшилася, необхідно проводити з ними психологічну роботу не після повернення з фронту, а ще на етапі підписання контракту і початку бойової підготовки.

Також, на її переконання, в Україні необхідно створити не лише Міністерство у справах ветеранів, а й мережу ветеранських центрів, де учасники АТО зможуть спілкуватися й допомагати один одному.

"Тоді рівень суїцидів, розлучень і алкоголізму значно зменшиться. Тому що тільки свій свого може зупинити і допомогти", – вважає Богомолець.

У свою чергу, директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України Ірина Пінчук зазначила, що на сьогодні психологічну допомогу отримує кожен третій учасник АТО.

"За статистикою у 2017 році кожен третій військовослужбовець отримував психологічну допомогу, але кількість суїцидів не зменшується. Тому нам треба, щоб кількісний показник ставав якісним, необхідно аналізувати програми психологічної допомоги", – сказала вона.

Зі свого боку, міжнародний експерт, засновник напрямку НЛП Френк Пьюселік зазначив, що колишні військові з посттравматичним синдромом без відповідної допомоги небезпечні і для суспільства, і самі для себе.

"Ми повинні зробити все, щоб люди з посттравматичним синдромом не розхитувати країну. Війна після себе залишає людей честі, які побачили цінності життя. Воїн, який повертається, стає зіркою у своїй спільноті лише після того, як психологи допоможуть жаху трансформуватися в почуття честі й гідності", – сказав він.

Теми: АТОвійнаМіноборониарміяздоров'я
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