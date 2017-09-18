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В Украине создали реестр воинов АТО, покончивших с собой

Понедельник, 18 сентября 2017, 11:59

На базе Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения создан реестр суицидов среди военнослужащих и демобилизованных из зоны АТО.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на сегодня в базе свыше 100 анкет, полученных от Министерства внутренних дел.

"Все сведения передаются в Институт судебной психиатрии, в базе уже свыше 100 анкет, портретов ветеранов, совершивших суицид. Это лица, которым в большинстве нет 30-ти, большинство их них совершили самоубийство в состоянии алкогольного опьянения, большинство – при помощи огнестрельного оружия. Большинство из них не имели работы", – сказала Богомолец.

Она отметила: для того, чтобы статистика суицидов среди участников АТО уменьшилась, необходимо проводить с ними психологическую работу не после возвращения с фронта, а еще на этапе подписания контракта и начала боевой подготовки.

Также, по ее убеждению, в Украине необходимо создать не только Министерство по делам ветеранов, но и сеть ветеранских центров, где участники АТО смогут общаться и помогать друг другу.

"Тогда уровень суицидов, разводов и алкоголизма значительно уменьшится. Потому что только свой своего может остановить и помочь", – считает Богомолец.

В свою очередь, директор Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины Ирина Пинчук отметила, что на сегодня психологическую помощь получает каждый третий участник АТО.

"По статистике в 2017 году каждый третий военнослужащий получал психологическую помощь, но количество суицидов не уменьшается. Поэтому нам надо, чтобы количественный показатель становился качественным, необходимо анализировать программы психологической помощи", – сказала она.

Со своей стороны, международный эксперт, основатель направления НЛП Фрэнк Пьюселик отметил, что бывшие военные с посттравматическим синдромом без соответствующей помощи опасны и для общества, и сами для себя.

"Мы должны сделать все, чтобы люди с посттравматическим синдромом не раскачивали страну. Война после себя оставляет людей чести, которые увидели ценности жизни. Возвращающийся воин становится звездой в своем обществе только после того, как психологи помогут ужасу трансформироваться в чувство чести и достоинства", – сказал он.

Темы: АТОвойнаМинобороныармияздоровье
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