ЮНЕСКО: В аннексированном Крыму уничтожают исторические памятки

РФ проводит незаконные раскопки и бурение скалы, на которой находится памятник национального значения дворец "Ласточкино гнездо".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, ссылаясь на отчет ЮНЕСКО.

В отчете отмечается, что российская оккупационная власть продолжает проводить на территории Крыма незаконные археологические исследования и раскопки, на которые украинская власть не давала разрешения.

Бурение скалы под "Ласточкиным гнездом" началось еще в начале июня этого года.

Тогда оккупационная власть аннексированного Крыма заявляла о том, что исторический памятник закрыли на реконструкцию и "спасать" его будут "лучшие инженеры России".

С помощью бурения планировалось "провести диагностику скалы", чтобы "специалисты" определили, как проводить реконструкцию, которая должна начаться в следующем году.

Украинские власти и представители ЮНЕСКО считают подобные действия противоправными и такими, которые могут нанести непоправимый вред для исторического памятника.

"В отчете ЮНЕСКО отмечается, что любые меры РФ в оккупированном Крыму, направленные на изменение юрисдикции в отношении объектов культурного, промышленного и технического наследия Украины, является прямым нарушением суверенных прав Украины и общепризнанных норм и принципов международного гуманитарного права", - говорится в сообщении Министерства ТОТ.

Также в документе отмечается, что с апреля текущего года подобные работы проводятся на территории между цементной слободкой и автотрассой Керчь-Феодосия, в связи со строительством подъездных дорог к будущему Керченскому мосту. В результате этих раскопок были уничтожены фрагменты древнего Тиритакского оборонительного вала, который оккупационная власть планирует разрушить полностью.

В общем, в 2017 году Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических раскопок в Крыму и два разрешения на проведение работ на территории Севастополя.

"Это является грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция и Первый протокол к ней (в 1954 г.) запрещает проведение любых археологических раскопок на оккупированной территории, а также любые изменения культурных ценностей", - отмечает пресс-служба украинского ведомства.

Ранее сообщалось, что российские археологи в аннексированном Крыму изучают античный город Акра, который частично ушел под воду.

Украинская правда