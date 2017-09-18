Тікаючи від СБУ, поліцейський-хабарник влаштував ДТП

Слідчі прокуратури Донецької області спільно з працівниками СБУ викрили на отриманні хабара заступника начальника сектора превентивної діяльності Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Про це інформує 18 вересня прес-служба донецької прокуратури.

Так, до прокуратурів звернувся громадянин з інформацією про те, що на нього здійснюють тиск працівники поліції, вимагаючи систематичного надання хабарів за не перешкоджання підприємницькій діяльності та не складання адміністративних протоколів.

Слідчими прокуратури задокументовано 2 факти отримання неправомірної вигоди працівником поліції на суму 3 000 та 5 000 грн.

Під час другої передачі коштів правоохоронець намагався втекти від слідчих, внаслідок чого потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Дії поліцейського кваліфіковано за ч.3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди). Вирішується питання про його затримання та повідомлення про підозру.

Невідкладні слідчі дії тривають, встановлюються усі особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення. Слідство ведуть слідчі обласної прокуратури.