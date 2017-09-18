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Убегая от СБУ, полицейский-взяточник устроил ДТП

Понедельник, 18 сентября 2017, 12:30

Следователи прокуратуры Донецкой области совместно с работниками СБУ разоблачили в получении взятки заместителя начальника сектора превентивной деятельности Торецкого отделения полиции Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба донецкой прокуратуры.

Так, в прокуратуру обратился гражданин с информацией о том, что на него осуществляют давление работники полиции, требуя систематического предоставления взяток за не препятствование предпринимательской деятельности и не составление административных протоколов.

Следователи прокуратуры задокументировали 2 факта получения неправомерной выгоды работником полиции на сумму 3000 и 5000 грн.

 

Во время второй передачи средств полицейский пытался уйти от следователей, в результате чего попал в дорожно-транспортное происшествие.

 

Действия полицейского квалифицированы по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Решается вопрос о его задержании и сообщения о подозрении.

Неотложные следственные действия, устанавливаются все лица, причастные к совершению уголовного преступления. Следствие ведут следователи областной прокуратуры.

Темы: СБУвзяткаполиция
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