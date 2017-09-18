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Навчання "Захід-2017" схожі на підготовку до великої війни – НАТО

Понеділок, 18 вересня 2017, 12:39

Спільні масштабні військові навчання Росії і Білорусі "Захід-2017", які проходять з 14 по 20 вересня, схожі на підготовку до великої війни.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО генерал Петер Павел, повідомляє Delfi.

"У цілому те, що ми бачимо, це серйозна підготовка до великої війни", - сказав він.

Павел додав, що якщо дивитися на навчання так, як їх представляє Росія, побоювань бути не повинно.

"Але якщо дивитися на них більш широко, то у нас має бути стурбованість, оскільки ці навчання не повністю "прозорі"", - зазначив Павел.

За його словами, в альянсу висока концентрація військових сил в країнах Балтії і в Чорному морі, тому потенційно можуть виникнути інциденти через людську або технічну помилку.

"Ми повинні бути впевнені, що не відбудеться ескалації конфлікту в результаті ненавмисних інцидентів", - сказав Павел.

Як відомо, Росія стверджує, що в навчаннях беруть участь близько 12,7 тисячі військовослужбовців, однак, за словами Павела, в "Заході-2017" задіяні від 70 до 100 тисяч військових.

Як відомо, військові навчання Білорусі та Росії "Захід-2017" пройдуть з 14 по 20 вересня, в них будуть задіяні 12,7 тисячі військових, 680 одиниць бойової техніки, близько 70 літаків і 10 кораблів. 

Президент Петро Порошенко вважає білорусько-російські військові навчання підготовкою до масштабної війни.

За його словами, немає ніяких гарантій, що після завершення маневрів військовослужбовці і техніка повернуться в Росію.

Порошенко також додав, що саме тому Україна посилила контроль на всіх ділянках державного кордону.

Теми: РосіяБілорусьарміявійна
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