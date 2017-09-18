Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У штабі АТО уточнили, на якій позиції поранено бійця

Понеділок, 18 вересня 2017, 13:01

Внаслідок бойових дій 17 вересня у зоні проведення антитерористичної операції загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець зазнав поранення.

Про це повідомив у понеділок на традиційному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО  полковник  Андрій Лисенко.

"Інцидент стався на позиції біля села Новоселівка Друга на донецькому напрямку під час ворожого обстрілу", – уточнив полковник.

На луганському напрямку в неділю основні бойові дії розгорнулися ввечері в районі Бахмутської траси.

"Послідовно три різні українські позиції були обстріляні з важкого озброєння. Противник випустив по наших позиціях понад 20 мін та кілька артилерійських снарядів. Також серія ворожих обстрілів відбулася у Попаснянському районі", – розповів Лисенко.

Всього за минулу добу на луганському напрямку противник порушив режим тиші шість разів. Українські війська тричі відкривали вогонь у відповідь.

На донецькому напрямку бойовики здебільшого стріляли в темну пору доби. Основними "гарячими точками" 17 вересня були Авдіївка та район Піски – Невельське. Ворог застосовував тільки легке озброєння.

Українські війська чотири рази відкривали вогонь у відповідь. На світлодарській дузі в неділю бойові дії не велися.

Всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 12 ворожих обстрілів.

На маріупольському напрямку окупанти порушували режим на ділянках фронту Новотроїцьке – Старогнатівка та Павлопіль – Водяне.

Противник вів вогонь у часових проміжках від 00:00 до 03:00 та з 18:00 до опівночі, решту часу на фронті було спокійно.

На більшу частину ворожих обстрілів українські війська відповідали вогнем з легкого озброєння.

Всього 17 вересня на маріупольському напрямку противник порушив режим тиші 13 разів.

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: