В штабе АТО уточнили, на какой позиции ранен боец

В результате боевых действий 17 сентября в зоне проведения антитеррористической операции погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщил в понедельник на традиционном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"Инцидент произошел на позиции возле села Новоселовка Вторая на донецком направлении во время вражеского обстрела", – уточнил полковник.

На луганском направлении в воскресенье основные боевые действия развернулись вечером в районе Бахмутской трассы.

"Последовательно три различные украинские позиции были обстреляны из тяжелого вооружения. Противник выпустил по нашим позициям более 20 мин и несколько артиллерийских снарядов. Также серия вражеских обстрелов произошла в Попаснянском районе", – рассказал Лысенко.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении противник нарушил режим тишины шесть раз. Украинские войска трижды открывали огонь.

На донецком направлении боевики основном стреляли в темное время суток. Основными "горячими точками" 17 сентября были Авдеевка и район Пески - Невельское. Враг использовал только легкое вооружение.

Украинские войска четыре раза открывали огонь. На Светлодарской дуге в воскресенье боевые действия не велись.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 12 вражеских обстрелов.

На мариупольском направлении оккупанты нарушали режим на участках фронта Новотроицкое - Старогнатовка и Павлополь - Водяное.

Противник вел огонь во временных промежутках от 00:00 до 03:00 и с 18:00 до полуночи, остальное время на фронте было спокойно.

На большей части вражеских обстрелов украинские войска отвечали огнем из легкого вооружения.

Всего 17 сентября на мариупольском направлении противник нарушил режим тишины 13 раз.

Украинская правда