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Суд переніс слухання у справі Саакашвілі на п'ятницю

Понеділок, 18 вересня 2017, 19:21

Слухання у справі про протокол Держприкордонслужби України щодо екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі про незаконний перетин держкордону України перенесли на 11 годину 22 вересня.

Таке рішення ухвалив суддя, який розглядає складений співробітниками Державної прикордонної служби України про події 10 вересня на пункті пропуску через кордон "Шегині" протокол.

Під час засідання суд розглянув низку клопотань від сторін звинувачення і захисту, а також пояснення від самого Саакашвілі, який заявив, що про жодний прорив кордону не можна говорити, оскільки "все відбувалося на території України".

Засідання перенесли у зв'язку з тим, що для виконання клопотань сторони захисту Держприкордонслужбі був потрібен додатковий час.

Інтерфакс-Україна

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Теми: Саакашвілісуд
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