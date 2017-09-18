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Суд перенес слушания по делу Саакашвили на пятницу

Понедельник, 18 сентября 2017, 19:21

Слушания по делу о протоколе Госпогранслужбы Украины в отношении экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины перенесли на 11 часов 22 сентября.

Такое решение принял судья, рассматривающий составленный сотрудниками Государственной пограничной службы Украины о событиях 10 сентября на пункте пропуска через границу "Шегини"протокол.

Во время заседания суд рассмотрел ряд ходатайств от сторон обвинения и защиты, а также пояснения от самого Саакашвили, который заявил, что ни о каком прорыве границы нельзя говорить, поскольку "все происходило на территории Украины".

Заседание перенесли в связи с тем, что для выполнения ходатайств стороны защиты Госпогранслужбе потребовалось дополнительное время.

Интерфакс-Украина

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Темы: Саакашвилисуд
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