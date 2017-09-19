Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Луганську знову підірвали пам'ятник бойовикам

Вівторок, 19 вересня 2017, 02:11

У центрі окупованого Луганська на вул. Оборонна увечері 18 вересня стався сильний вибух.

Про це повідомляє сайт бойовиків.

За попередньою інформацією, був підірваний пам'ятник бойовикам, в результаті вибуху зруйнована і загорілася встановлена на п'єдесталі бойова машина десанту.

Постраждалих в результаті події немає.

Бойовики вже звинуватили у вибуху "українську ДРГ".

Як відомо, в ніч на 1 вересня 2016 року в Луганську підірвали пам'ятник бойовикам "Вони стояли за Батьківщину". Також його намагалися підірвати в ніч на 1 серпня 2017 року.

 

Теми: Луганськвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Луганськ
Склад ракет росіян знищили вранці у Луганську – Стратком
У Луганську прогриміли вибухи – ЗМІ
РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську
Останні новини
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: