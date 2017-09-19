У Луганську знову підірвали пам'ятник бойовикам
Вівторок, 19 вересня 2017, 02:11
У центрі окупованого Луганська на вул. Оборонна увечері 18 вересня стався сильний вибух.
Про це повідомляє сайт бойовиків.
За попередньою інформацією, був підірваний пам'ятник бойовикам, в результаті вибуху зруйнована і загорілася встановлена на п'єдесталі бойова машина десанту.
Постраждалих в результаті події немає.
Бойовики вже звинуватили у вибуху "українську ДРГ".
Як відомо, в ніч на 1 вересня 2016 року в Луганську підірвали пам'ятник бойовикам "Вони стояли за Батьківщину". Також його намагалися підірвати в ніч на 1 серпня 2017 року.