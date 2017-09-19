У Луганську знову підірвали пам'ятник бойовикам

У центрі окупованого Луганська на вул. Оборонна увечері 18 вересня стався сильний вибух.

Про це повідомляє сайт бойовиків.

За попередньою інформацією, був підірваний пам'ятник бойовикам, в результаті вибуху зруйнована і загорілася встановлена на п'єдесталі бойова машина десанту.

Постраждалих в результаті події немає.

Бойовики вже звинуватили у вибуху "українську ДРГ".

Як відомо, в ніч на 1 вересня 2016 року в Луганську підірвали пам'ятник бойовикам "Вони стояли за Батьківщину". Також його намагалися підірвати в ніч на 1 серпня 2017 року.