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В Луганске снова взорвали памятник боевикам

Вторник, 19 сентября 2017, 02:11

В центре оккупированного Луганска на ул. Оборонная вечером 18 сентября произошел сильный взрыв.

Об этом сообщает сайт боевиков.

По предварительной информации, был подорван памятник боевикам, в результате взрыва разрушена и загорелась установленная на пьедестале боевая машина десанта.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Боевики уже обвинили во взрыве "украинскую ДРГ".

Как известно, в ночь на 1 сентября 2016 года в Луганске подорвали памятник боевикам "Они стояли за Родину". Также его пытались взорвать в ночь на 1 августа 2017 года.

 

Темы: Лугансквзрыв
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