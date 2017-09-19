Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине

Вторник, 19 сентября 2017, 05:31
Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине

Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год", в котором предполагается выделить $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook в ночь на вторник.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в американских медицинских учреждениях раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны", - говорится в сообщении.

Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
США
США не спешат продавать F-16 Турции
РФ будет рассматривать передачу Украине F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере – Лавров
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: