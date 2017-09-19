Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до 5-ой категории

Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до 5-ой, максимальной категории.

Об этом сообщает Mirror.

Национальный центр ураганов сообщил, что скорость ветра в эпицентре урагана составляет 260 км/час.

Сейчас ураган находится примерно в 25 км. от Доминики, а затем он направится в сторону Карибских островов которые две недели назад пострадали от урагана "Ирма".

В субботу над западной частью Атлантического океана сформировался тропический шторм "Мария". Позже он усилился до урагана.

Ураган "Ирма" - самый мощный ураган, зарегистрированный когда-либо в Атлантическом океане - в начале сентября нанес разрушительный удар по части территории США и островам Карибского бассейна.

Острова Барбуда и французская часть острова Сен-Мартен, по словам властей, превратились в груду развалин. На Барбуде разрушено 95 процентов объектов построек. Примерно такая же ситуация - во французской части Сен-Мартена. Только на этих двух островах погибли, по данным МВД Франции, восемь человек.

Во Флориде более 6 миллионов жителей вынуждены были покинуть свои дома, около 114 тысяч были размещены в центрах эвакуации. Почти четыре миллиона человек остались без электричества.