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Доба в АТО: 14 обстрілів, двоє українських військових поранені

Вівторок, 19 вересня 2017, 06:50

За минулу добу бойовики 14 разів відкривали вогонь в зоні проведення АТО, в результаті бойових дій двоє українських військових отримали поранення.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

Українські військовослужбовці 9 разів відкривали вогонь у відповідь.

Основна активність сепаратистів зафіксована в районі Авдіївської промзони. Тут бойовики двічі обстрілювали українські укріплення з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські військові відповідали сепаратистам, змушуючи їх дотримуватися режиму тиші.

Крім того, близько 23:00 бойовики випустили 7 мін калібру 82 мм неподалік Пісків, а з озброєння БМП відкривали вогонь біля Зайцевого.

На Приморському напрямку терористи застосовували 82 мм міномет і крупнокаліберний кулемет на підступах до Широкиного.

На Луганському напрямку єдиний за добу обстріл українських позицій зафіксований поблизу Новотошківського близько 23:00.

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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