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Сутки в АТО: 14 обстрелов, двое украинских военных ранены

Вторник, 19 сентября 2017, 06:50

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь в зоне проведения АТО, в результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

Украинские военнослужащие 9 раз открывали огонь в ответ.

Основная активность сепаратистов зафиксирована в районе Авдеевской промзоны. Здесь боевики дважды обстреливали украинские укрепления из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные отвечали сепаратистам, заставляя их соблюдать режим тишины.

Кроме того, около 23:00 боевики выпустили 7 мин калибра 82 мм неподалеку Песков, а из вооружения БМП открывали огонь возле Зайцево.

На Приморском направлении террористы применяли 82 мм миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.

На Луганском направлении единственный за сутки обстрел украинских позиций зафиксирован вблизи Новотошковского около 23:00.

Темы: АТОДонбассВооруженные силы
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