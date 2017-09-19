Медики під ВР вимагають зустрічі з Гройсманом

Представники Професійної спілки працівників охорони здоров'я, Центру екстреної медичної допомоги за підтримки членських організацій Федерацій профспілок України, які протестують у Києві, вимагають зустрічі із прем'єром Володимиром Гройсманом.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми вимагаємо зустрічі з прем'єр-міністром", - скандують активісти.

Вони хочуть обговорити з главою уряду свої вимоги до влади: гідні зарплати, призначення міністра охорони здоров'я, соцзахист медпрацівників, повернення боргів по зарплаті тощо.

Наразі колона активістів розташувалася під Верховною Радою і вимагає призначення міністра охорони здоров'я.

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Під будівлею Кабміну чергує більше сотні правоохоронців, біля Верховної Ради – близько сотні правоохоронців.

Рух колони забезпечують представники поліції і Нацгвардії.

Біля Кабміну чергує карета "швидкої допомоги".

Як повідомлялося, вранці 19 вересня вулицю Грушевського у центрі Києва перекрили, встановили рамки металошукачів. На Європейській площі та площі Слави утворилися величезні затори.

У поліції заявили, що рух перекрито у зв’язку з запланованими акціями протесту.

Наразі у середмісті чергує 3,5 тисячі поліцейських і працівників Нацгвардії.