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Саакашвілі відсторонив речницю за антисемітизм щодо Порошенка

Вівторок, 19 вересня 2017, 16:14

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі відсторонив свою речницю Дарину Чиж, яка назвала президента Петра Порошенка начебто його єврейським прізвищем Вальцман.

Про це повідомив Саакашвілі у Facebook.

"Будь-який навіть натяк на антисемітизм для мене не тільки неприйнятний, але вся суть мого життя зводиться до боротьби проти будь-яких проявів етнічної, релігійної та расової нетерпимості", - написав Саакашвілі.

"Вчора я відсторонив Дашу Чиж від нашої кампанії саме через її висловлювання. Нам не слід уподібнюватися тим, хто хоча б натяками говорить на ці теми, бо я таких людей вважаю особистими ворогами", - додав він.

Раніше Чиж у Facebook, звертаючись до Порошенка, написала: "Коли частка Вальцмана у вас буде долати розумне і ви знову станете будувати підступні плани про те, як позбутися Саакашвілі... дивіться це відео з вашої "рідної" Вінниці".

У пості речниця додала відео, де Саакашвілі зустрічається з людьми у Вінниці.

 

Згодом Чиж видалила цей пост та перепросила: "Перший раз в житті видалила пост. Видалила тому, що багато хто образився на мою злу іронію, помилково вважаючи її "антисемітизмом". Боронь Боже, навіть говорити це слово гидко".

Також вона перепросила у тих людей, яких образив її пост.

Теми: СаакашвіліПорошенко
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