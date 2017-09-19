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Саакашвили отстранил пресс-секретаря за антисемитизм о Порошенко

Вторник, 19 сентября 2017, 16:14

Лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили отстранил свого пресс-секретаря Дарью Чиж, которая назвала президента Петра Порошенко будто его еврейской фамилией Вальцман.

Об этом сообщил Саакашвили в Facebook.

"Любой даже намек на антисемитизм для меня не только неприемлем, но вся суть моей жизни сводится к борьбе против любых проявлений этнической, религиозной и расовой нетерпимости", - написал Саакашвили.

"Вчера я отстранил Дашу Чиж от нашей кампании именно из-за ее высказывания. Нам не следует уподобляться тем, кто хотя бы намеками говорит на эти темы, я таких людей считаю личными врагами", - добавил он.

Ранее Чиж в Facebook, обращаясь к Порошенко, написала: "когда доля Вальцмана в вас будет одолевать разумное и вы снова станете строить козни о том, как избавиться от Саакашвили… смотрите это видео с вашей "родной" Винницы".

В посте пресс-секретарь добавила видео, где Саакашвили встречается с людьми в Виннице.

 

Впоследствии Чиж удалила этот пост и извинилась: "Первый раз в жизни удалила пост. Удалила потому, что многие обиделись моей злой иронии, ошибочно посчитав ее "антисемитизмом". Упаси Боже, даже говорить это слово гадко".

Также она извинилась перед теми людьми, которых оскорбил ее пост.

Темы: СаакашвилиПорошенко
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