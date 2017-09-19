У Севастополі провели рейд по квартирах сімей українських військових – ЗМІ

В анексованому Севастополі ввечері 18 вересня російські поліцейські провели рейд квартирами одного з будинків, де проживають сім'ї військовослужбовців ЗСУ та військові пенсіонери.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на дружин українських офіцерів, які не зрадили присязі і зараз несуть службу на материковій частині України.

За їхніми словами, напередодні, близько 19:00, двоє співробітників російської поліції і ще двоє осіб у цивільному обійшли всі квартири будинку №17 по провулку Новікова в Балаклаві й провели бесіди з мешканцями.

Зокрема, силовики запитували, скільки осіб проживає у квартирі і де зараз перебуває глава сімейства.

"Поліцейські пред'являли службові посвідчення, але про причини перевірки не повідомляли. У мешканців вимагали паспорти і перевіряли реєстрацію. Також поліцейські детально розпитували про сусідів: хто проживає, хто виїхав і де зараз перебуває", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за інформацією видання, співробітники в цивільному в бесідах не брали участі і не представлялися.

За словами мешканців, раніше вже була спроба виселити одну з сімей із службової квартири, але права на житло вдалося відстояти в суді.

Вищевказаний 40-квартирний будинок був побудований для ВМС України і зданий в експлуатацію наприкінці 2003 року. У ньому в службових квартирах проживають сім'ї українських військовослужбовців і сім'ї військових пенсіонерів. Будинок був на балансі ВМС України. Частина квартир була приватизована до 2014 року.

Після анексії Криму Росією будинок був переведений на баланс Міністерства оборони Росії.