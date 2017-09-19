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В Севастополе провели рейд по квартирам семей украинских военных – СМИ

Вторник, 19 сентября 2017, 16:38

В аннексированном Севастополе вечером 18 сентября российские полицейские провели рейд по квартирам одного из домов, где проживают семьи военнослужащих ВСУ и военные пенсионеры.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на жен украинских офицеров, не изменивших присяге и сейчас проходящих службу на материковой части Украины.

По их словам, накануне, около 19:00, двое сотрудников российской полиции и еще двое человек в штатском обошли все квартиры дома №17 по переулку Новикова в Балаклаве и провели беседы с жильцами.

В частности, силовики спрашивали, сколько человек проживает в квартире и где сейчас находится глава семейства.

"Полицейские предъявляли служебные удостоверения, но о причинах проверки не сообщали. У жильцов требовали паспорта и проверяли регистрацию. Также полицейские подробно расспрашивали о соседях: кто проживает, кто выехал и где сейчас находится", - говорится в сообщении.

При этом, по информации издания, сотрудники в штатском в беседах не участвовали и не представлялись.

По словам жильцов, ранее уже была попытка выселить одну из семей из служебной квартиры, но права на жилье удалось отстоять в суде.

Вышеуказанный 40-квартирный дом был построен для ВМС Украины и сдан в эксплуатацию в конце 2003 года. В нем в служебных квартирах проживают семьи украинских военнослужащих и семьи военных пенсионеров. Дом находился на балансе ВМС Украины. Часть квартир была приватизирована до 2014 года.

После аннексии Крыма Россией дом передали на баланс Министерства обороны России.

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Темы: КрымСевастопольВооруженные силы
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