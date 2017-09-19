Україна виписала 20 тисяч штрафів авіакомпаніям РФ за польоти до Криму

Державна авіаційна служба України за період введення санкцій проти авіакомпаній за польоти в анексований Крим та застосувала до них понад 20 тисяч штрафів за порушення повітряного простору України на загальну суму 2,72 млрд грн.



Таку інформацію надали в Державіаслужбі у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".



За даними Державіаслужби таких порушників-авіакомпаній РФ налічується більше 40, серед них, зокрема, "Аерофлот", "Вім авіа", "Газпром авіа", "Ред Вінгс", "Росія", "Алроса", "Уральські авіалінії", "Ямал", "Ютейр", "Трансаеро", "224 авіазагін", "Когалимавіа" "Сокіл", "Барс Аеро" та ін.



Санкції до порушників застосовані у вигляді штрафу за кожне порушення в розмірі 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 тисяч грн).



Факти правопорушень фіксуються на підставі даних автоматизованої системи управління повітряним рухом Aircon 2100.



Відносно механізму стягнення Державіаслужба зазначає, що, згідно з повітряним кодексом України, якщо штраф не сплачено у 15-денний термін з моменту отримання постанови про його накладення, примусове стягнення здійснює Державна виконавча служба.



Станом на 15 вересня 2017 року із зазначеної суми в 2,7 млрд грн жодна штрафна санкція не була оплачена.



Разом з цим Державіаслужба спільно з Міністерством інфраструктури та Міністерством закордонних справ в рамках компетенції вживає заходів щодо звернення в міжнародні судові інстанції для врегулювання ситуації з оплати зазначеної заборгованості та недопущення порушень використання повітряного простору України.



Як відомо, президент Петро Порошенко указом від 16 вересня 2015 року ввів в дію рішення РНБО від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", під які підпали російські авіакомпанії.



25 вересня Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону польотів в Україну цих авіакомпаній.



Вже 29 вересня стало відомо, що Росавіація повідомила авіакомпанії України про введення заборони на використання повітряного простору РФ з 25 жовтня.



Державіаслужба України пізніше повідомила РФ про припинення транзиту для всіх російських літаків через повітряний простір України з 00:00 26 листопада.