Украина выписала 20 тысяч штрафов авиакомпаниям РФ за полеты в Крым

Государственная авиационная служба Украины за период введения санкций против авиакомпаний за полеты в аннексированный Крым и применила к ним более 20 тысяч штрафов за нарушение воздушного пространства Украины на общую сумму 2,72 млрд грн.



Такую информацию представили в Госавиаслужбе в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".



По данным Госавиаслужбы таких нарушителей-авиакомпаний РФ насчитывается более 40, среди них, в частности, "Аэрофлот", "Вим авиа", "Газпром авиа", "Рэд Вингс", "Россия", "Алроса", "Уральские авиалинии", "Ямал", "ЮТэйр", "Трансаэро", "224 авиаотряд", "Когалымавиа" "Сокол", "Барс Аэро" и др.



Санкции к нарушителям применены в виде штрафа за каждое нарушение в размере 8 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (136 тысяч грн).



Факты правонарушений фиксируются на основании данных автоматизированной системы управления воздушным движением Aircon 2100.



"В то же время относительно количества нарушений в разрезе авиакомпаний, сводный учет Госавиаслужбой не ведется, поэтому предоставить указанную информацию не представляется возможным", - уточнили в ведомстве.



В отношении механизма взыскания Госавиаслужба отмечает, что, согласно воздушному кодексу Украины, если штраф не уплачен в 15-дневный срок с момента получения постановления о его наложении, принудительное взыскание осуществляет Государственная исполнительная служба.



По состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы в 2,7 млрд грн ни одна штрафная санкция не была оплачена.



Вместе с этим Госавиаслужба совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством иностранных дел в рамках компетенции принимает меры по обращению в международные судебные инстанции для урегулирования ситуации по оплате указанной задолженности и недопущению нарушений использования воздушного пространства Украины.



Как известно, президент Петр Порошенко указом от 16 сентября 2015 года ввел в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые подпали российские авиакомпании.

25 сентября Кабинет министров принял решение о запрете полетов в Украину этих авиакомпаний.



Уже 29 сентября стало известно, что Росавиация уведомила авиакомпании Украины о введении запрета на использование воздушного пространства РФ с 25 октября.

Госавиаслужба Украины позже уведомила РФ о прекращении транзита для всех российских самолетов через воздушное пространство Украины с 00:00 26 ноября.