Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В УГО говорят, что журналистов не били: Споткнулся, падал, схватился

Вторник, 19 сентября 2017, 17:50
В УГО говорят, что журналистов не били: Споткнулся, падал, схватился
FB Natalie Sedletska

Служебная проверка в Управлении государственной охраны не выявила нарушений в действиях своих сотрудников относительно журналистов программы "Схемы".

Такие результаты обнародовал во вторник начальник УГО Валерий Гелетей, сообщает журналист Михаил Ткач.

По словам Гелетея, "сотрудник УГО споткнулся склон и, падая, схватился за оператора".

Как известно, накануне журналисты программы "Схемы" снимали сюжет о свадьбе сына генпрокурора Юрия Луценко, где между оператором и человеком с удостоверением Государственного управления делами возник конфликт. Сотрудник УГО мешал оператору снимать, мотивируя это тем, что в ресторане "QueenCountryClub" в Козине Киевской области будут проводиться государственные мероприятия.

Позже было обнародовано видео инцидента.

Украинская правда

Темы: УГОСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
УГО
У Януковича еще одно подозрение – подстрекал военных УГО к дезертирству
УГО заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
В Киеве будут перекрывать улицы через приезд Алиева
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: