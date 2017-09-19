Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Термін дії канадського паспорта Артеменка закінчився – прокурор

Вівторок, 19 вересня 2017, 18:48

Прокуратура заявляє, що термін дії канадського паспорта колишнього депутата Верховної Ради Андрія Артеменка закінчився 18 червня.

Про це в ході допиту в Вищому адміністративному суді повідомила начальник слідства прокуратури Автономної республіки Крим Євгена Петрова, передають "Українські новини".

Вона зазначила, що 2 березня поточного року власноруч зробила ксерокопію канадського паспорта Артеменка.

За її словами, паспорт був отриманий в 2012 році і термін його дії закінчувався 18 червня 2017 року.

Петрова також визнала, що паспорт був проколотий, що, на думку захисту Артеменко, свідчить про його анулювання.

"Там були механічні пошкодження, як від діробоя", – сказала вона.

За словами слідчого, сам колишній депутат розповів на допиті про те, що в 2014 році перед виборами до Верховної Ради прибув у Торонто (Канада) і анулював паспорт.

Також Петрова заявила, що жодних документів, про анулювання, крім проколотого паспорта, Артеменко на допиті не надав.

У свою чергу, адвокат колишнього депутата Леонід Сіваков заявив, що Артеменко бажає особисто дати свідчення в суді.

Більш того, за словами захисника, у нього був квиток для прибуття в Україну 10 вересня, але "виникли нездоланні перешкоди".

Адвокат запевняє, що його підзахисний готовий прибути на судове засідання і може це зробити, якщо суд його офіційно викличе повісткою на допит.

Як відомо, 29 квітня 2017 року президент Порошенко підписав указ про зупинку громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

Екс-нардеп скаржився, що йому заборонили в'їзд в Україну при використанні трьох закордонних паспортів.

Теми: громадянство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
громадянство
ФСБ планує знайти "громадянство РФ" у військового керівництва України – СБУ
Парламент Молдови підтримав надання громадянства всім дітям, народженим у країні
У батька новопризначеного заступника Малюка знайшли паспорт РФ. СБУ пояснила деталі
Останні новини
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: