Термін дії канадського паспорта Артеменка закінчився – прокурор

Прокуратура заявляє, що термін дії канадського паспорта колишнього депутата Верховної Ради Андрія Артеменка закінчився 18 червня.

Про це в ході допиту в Вищому адміністративному суді повідомила начальник слідства прокуратури Автономної республіки Крим Євгена Петрова, передають "Українські новини".

Вона зазначила, що 2 березня поточного року власноруч зробила ксерокопію канадського паспорта Артеменка.

За її словами, паспорт був отриманий в 2012 році і термін його дії закінчувався 18 червня 2017 року.

Петрова також визнала, що паспорт був проколотий, що, на думку захисту Артеменко, свідчить про його анулювання.

"Там були механічні пошкодження, як від діробоя", – сказала вона.

За словами слідчого, сам колишній депутат розповів на допиті про те, що в 2014 році перед виборами до Верховної Ради прибув у Торонто (Канада) і анулював паспорт.

Також Петрова заявила, що жодних документів, про анулювання, крім проколотого паспорта, Артеменко на допиті не надав.

У свою чергу, адвокат колишнього депутата Леонід Сіваков заявив, що Артеменко бажає особисто дати свідчення в суді.

Більш того, за словами захисника, у нього був квиток для прибуття в Україну 10 вересня, але "виникли нездоланні перешкоди".

Адвокат запевняє, що його підзахисний готовий прибути на судове засідання і може це зробити, якщо суд його офіційно викличе повісткою на допит.

Як відомо, 29 квітня 2017 року президент Порошенко підписав указ про зупинку громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

Екс-нардеп скаржився, що йому заборонили в'їзд в Україну при використанні трьох закордонних паспортів.