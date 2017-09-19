Турчинов: Лукашенко скасував візит до Путіна через поведінку його військових
Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що президент Білорусі Олександр Лукашенко скасував свою поїздку до Росії через зухвалу поведінку російських військовослужбовців до білорусів.
Про це повідомляє прес-служба РНБО.
Турчинов нагадав, що з 17 вересня на шести військових полігонах Російської Федерації та п’яти військових полігонах Республіки Білорусь проводяться навчання "Запад-2017".
За його словами, реальний масштаб залучення до навчань військ (сил) значно перевищує офіційно анонсований.
Станом на 19 вересня, згідно з даними РНБО, реальна чисельність учасників усіх заходів оцінюється у 120 тис. осіб, понад 10 тис. од. бойової техніки, близько 100 літальних апаратів та близько 40 кораблів/підводних човнів різного класу.
Найбільші за обсягом військові маневри сплановані на 18-20 вересня
"Передбачалося, що під час фінальної частини навчань президенти РФ та Білорусі спільно відвідають один із полігонів на території Росії. Однак внаслідок зростання протестних настроїв у Білорусі, пов’язаних із проведенням навчань "Запад-2017", та через зухвалу поведінку російських військовослужбовців щодо громадян Білорусі, президент Лукашенко скасував свою поїздку до Росії та прийняв рішення спостерігати за навчанням виключно на полігоні у Білорусі", - заявив Турчинов.
Українська правда