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Турчинов: Лукашенко скасував візит до Путіна через поведінку його військових

Вівторок, 19 вересня 2017, 20:29

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що президент Білорусі Олександр Лукашенко скасував свою поїздку до Росії через зухвалу поведінку російських військовослужбовців до білорусів.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Турчинов нагадав, що з 17 вересня на шести військових полігонах Російської Федерації та п’яти військових полігонах Республіки Білорусь проводяться навчання "Запад-2017".

За його словами, реальний масштаб залучення до навчань військ (сил) значно перевищує офіційно анонсований.

Станом на 19 вересня, згідно з даними РНБО, реальна чисельність учасників усіх заходів оцінюється у 120 тис. осіб, понад 10 тис. од. бойової техніки, близько 100 літальних апаратів та близько 40 кораблів/підводних човнів різного класу.

Найбільші за обсягом військові маневри сплановані на 18-20 вересня

"Передбачалося, що під час фінальної частини навчань президенти РФ та Білорусі спільно відвідають один із полігонів на території Росії. Однак внаслідок зростання протестних настроїв у Білорусі, пов’язаних із проведенням навчань "Запад-2017", та через зухвалу поведінку російських військовослужбовців щодо громадян Білорусі, президент Лукашенко скасував свою поїздку до Росії та прийняв рішення спостерігати за навчанням виключно на полігоні у Білорусі", - заявив Турчинов.

Українська правда

Теми: РНБОЛукашенкоПутін
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