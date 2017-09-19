Турчинов: Лукашенко отменил визит к Путину из-за поведения его военных

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свою поездку в Россию из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к белорусам.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов напомнил, что с 17 сентября на шести военных полигонах Российской Федерации и пяти военных полигонах Республики Беларусь проводятся учения "Запад-2017".

По его словам, реальный масштаб привлечения к учениям войск (сил) значительно превышает официально анонсированный.

По состоянию на 19 сентября, по данным СНБО, реальная численность участников всех мероприятий оценивается в 120 тыс. человек, свыше 10 тыс. ед. боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса.

Самые крупные по объему военные маневры спланированы на 18-20 сентября

"Предполагалось, что во время финальной части учений президенты РФ и Беларуси совместно посетят один из полигонов на территории России. Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017", и из-за вызывающего поведения российских военнослужащих в отношении граждан Беларуси, президент Лукашенко отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за обучением исключительно на полигоне в Беларуси", - заявил Турчинов.

Украинская правда