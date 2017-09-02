ДМС: Брат Саакашвілі має виїхати з України, інакше примусово видворять

Брат екс-голови Одеської ОДА Давид Саакашвілі має залишити територію України, інакше його за рішенням суду може бути примусово видворено до країни громадянської належності.

Про це ввечері 2 вересня заявили у Державній міграційній службі України.

У відомстві заявили, що підстави для перебування брата Саакашвілі в Україні закінчилися ще у квітні 2017 року.

"Інформацію про законне скасування дозволу на працевлаштування та посвідки на проживання Давида Саакашвілі поширив 16 квітня у соцмережах його брат Міхеїл. Відразу після скасування підстав для перебування в Україні згадана особа зобов'язана була залишити територію України, однак цього зроблено не було, що є проявом неповаги та порушенням українського законодавства", - йдеться у заяві ДМС.

За даними відомства, 2 вересня "порушника було виявлено працівниками Нацполіції та доставлено до підрозділу міграційної служби".

"Після з'ясування всіх обставин перебування особи на території України та надання ним пояснень, працівниками міграційної служби було правомірно винесено рішення про примусове повернення. Відповідно до закону та прийнятого рішення, порушник повинен залишити територію України, тобто виїхати до будь-якої країни світу, в інакшому випадку його за рішенням суду може бути примусово видворено до країни громадянської належності", - заявили у ДМС.

"Іноземці, які перебувають в Україні ... зобов'язані поважати та дотримуватися українського законодавства. Після того, як закінчилися підстави для перебування на території нашої держави, іноземець зобов’язаний самостійно залишити територію України відповідно до вимог закону", - йдеться у заяві ДМС.

Також у відомстві заявили, що у разі виявлення іноземця або особи без громадянства, які не мають підстав для перебування в Україні, або строк дії таких підстав закінчився, особи "підлягають притягненню до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП".

У ДМС додали, що протягом серпня 2017 року в Україні виявлено та притягнено до адміністративної відповідальності майже 3,5 тис. порушників міграційного законодавства, винесено близько 1400 рішень про примусове повернення, при цьому у 280 випадках винесено рішення про заборону в’їзду на територію України.

Як відомо, 2 вересня екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі повідомив, що представники МВС затримали його брата Давида та доправили до Печерського райвідділу ДМС.

Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко заявив, що співробітники Нацполіції в Києві доставили брата екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Давида до органів Державної міграційної служби з тим, щоб він покинув територію України, оскільки його дозвіл на проживання було анульовано на підставі того, що раніше його позбавили дозволу на роботу в Україні.

Згодом Давида Саакашвілі випустили з райвідділа ДМС, оскільки він не є затриманим та до нього не застосовували примусу, повідомили нардеп Юрій Дерев'янко та соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе. За їхніми даними, брат Саакашвілі не отримував ніяких документів від правоохоронців та ДМС щодо його перебування в Україні.

У партії "Рух нових сил" заявили, що інцидент з братом Саакашвілі є "тиском на родичів політичних опонентів влади".

Українська правда