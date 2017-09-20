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Внаслідок землетрусу в Мексиці загинули понад 240 людей

Середа, 20 вересня 2017, 12:17

У Мексиці після землетрусу у вівторок загинули понад 240 жителів штатів Мехіко, Пуебла і Морелос.

Про це повідомила "Deutsche Welle" з посиланням на мексиканські медіа.

"Внаслідок землетрусу в Мексиці, який стався 19 вересня, загинули понад 240 людей. У мексиканській столиці через сильні підземні поштовхи зруйнована будівля однієї зі шкіл, внаслідок чого загинули понад 20 дітей, близько 40 вважаються зниклими", - зазначає видання.

Епіцентр землетрусу був в сусідньому з Мехіко-сіті штаті Пуебла. У столиці країни зафіксували підземні поштовхи магнітудою, за різними даними, від 6,8 до 7,1 балів.

Сотні будинків зруйновані. Без електропостачання залишились 3,8 мільйона людей.

Як повідомлялося, 19 вересня у центральній частині Мексики стався землетрус магнітудою 7,1 балів, в результаті якого обвалилися десятки будівель в густонаселеній столиці.

Близько двох тижнів тому в Мексиці стався землетрус магнітудою 8,1 балів, внаслідок якого загинули щонайменше 58 осіб.

Теми: стихійне лихо
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