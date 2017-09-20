Суд дозволив затримати суддю Кірєєва

Апеляційний суд Києва надав дозвіл на затримання колишнього судді Печерського районного суду Родіона Кірєєва, який судив Юлію Тимошенко.

Про це повідомляє прес-служба суду.

У повідомленні йдеться про те, що скандального суддю вирішено затримати з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На сайті суду зазначається, що 19 вересня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором, на ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 5 липня 2017 року, якою було відмовлено в затриманні Кірєєва.

"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила задовольнити апеляційну скаргу, подану прокурором та надати дозвіл на затримання підозрюваного Кірєєва Р.В. з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє прес-служба.

Як відомо, 5 листопада 2015 року Вища рада юстиції схвалила звільнення судді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва за порушення присяги.

Це рішення обґрунтоване висновками Європейського суду з прав людини в справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, який установив, що суддя Кірєєв безпідставно у серпні 2011 року виніс рішення про арешт Тимошенко.

При цьому Кірєєв перебуває у розшуку з 2014 року.

Українська правда