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Киевский суд разрешил задержать судью Киреева

Среда, 20 сентября 2017, 12:39
Киевский суд разрешил задержать судью Киреева

Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего судьи Печерского районного суда Родиона Киреева, который судил Юлию Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говорится о том, что скандального судью решено задержать с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

На сайте суда отмечается, что 19 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором, на решение следственного судьи Деснянского районного суда города Киева от 5 июля 2017, которым было отказано в задержании Киреева.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила удовлетворить апелляционную жалобу, поданную прокурором и предоставить разрешение на задержание подозреваемого Киреева Р.В. с целью его привода к участию в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба.

Как известно, 5 ноября 2015 Высший совет юстиции одобрил увольнение судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева за нарушение присяги.

Это решение обосновано выводами Европейского суда по правам человека по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, который установил, что судья Киреев безосновательно в августе 2011 года вынес решение об аресте Тимошенко.

При этом Киреев находится в розыске с 2014 года.

Украинская правда

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Темы: КиреевТимошенкоарест
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