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Сутки в АТО прошли без потерь, горячее всего было в Песках – штаб

Среда, 20 сентября 2017, 13:25

За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции украинские военные не понесли потерь.

Об этом на брифинге 20 сентября сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, назвав также самые горячие точки.

Так прошедшие сутки российско-оккупационные силы осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных на луганском направлении, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.

"В Новотошковском течение ночи боевики дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а утром совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм. Между 7 и 23 часами по всей линии разграничения направлении воцарилась тишина", - сказал он.

Поздно вечером боевики также совершили обстрел из минометов и гранатометов по Новозвановке, а также вели огонь из легкого вооружения по Станицы Луганской и ее окрестностях.

По словам Лысенко, на донецком направлении наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Песках, где оккупанты провели минометный обстрел средней интенсивности, а также вели огонь из гранатометов и вооружения БМП.

На горловском периметру, а также на участке фронта Каменка - Авдеевка боевики вели огонь исключительно из легкого вооружения. Всего 19 сентября там было зафиксировано 11 вооруженных провокаций.

На мариупольском направлении прошедшие сутки произошло четыре обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, три из них пришлись на Водяное.

Во время этих вооруженных провокаций боевики вели огонь из пулеметов и гранатометов. Еще один обстрел из стрелкового оружия состоялся в Старогнатовке.

украинская правда

Темы: АТО
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