Тепло знову прийде в Україну

У найближчу добу на більшу частину території України, крім заходу, переміститься чергова порція теплого повітря з Балкан, повідомляє Укргідрометцентр.



Водночас північні, західні і південно-західні області опиняться в зоні впливу атмосферного фронту, який принесе дощі з грозами, передає "Інтерфакс-Україна".



На решті території в полі зниженого тиску збережеться суха погода.



У західних областях дощі, місцями сильні, у Карпатах дуже сильні дощі; температура вночі 7-12°, вдень 14-19°.



У східних, більшості центральних областей, Криму і Приазов'ї без опадів; температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.



На решті території короткочасні дощі, грози; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.



Вітер в Україні південно-східний (у західних областях північно-східний), 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на Лівобережжі пориви 15-20 м/с, в Одеській і Миколаївській областях шквали до 23 м/с.



У Києві – короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 21 вересня найвища температура вдень була +28 у 1932 році, найнижча вночі 0,7 в 1902 році.



22 вересня – дощі, грози, в західних, південних, Вінницькій областях місцями сильні дощі, в центральних і південних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с; лише в Сумській, вночі і в східних областях переважно без опадів.



Температура в західних областях вночі 8-13°, вдень 12-18°; на решті території вночі 12-17°, на сході до 20°, вдень 22-27°, в східних, Полтавській і Дніпропетровській областях 26-31°.



Вітер східний, південно-східній (в західній частині - північно-західний), 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.



У Києві – дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.



20 вересня на 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 21-23°, в Дніпрі в районі Києва 16°.