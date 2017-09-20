Тепло опять придет в Украину

В ближайшие сутки на большую часть территории Украины, кроме запада, переместится очередная порция теплого воздуха с Балкан, сообщает Укргидрометцентр.

В то же время северные, западные и юго-западные области окажутся в зоне влияния атмосферного фронта, который принесет дожди с грозами, передает "Интерфакс-Украина".

На остальной территории в поле пониженного давления сохранится сухая погода.

В западных областях дожди, местами сильные, в Карпатах очень сильные дожди; температура ночью 7-12°, днем 14-19°.

В восточных, большинстве центральных областей, Крыму и Приазовье без осадков; температура ночью 14-19°, днем 28-33°.

На остальной территории кратковременные дожди, грозы; температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

Ветер в Украине юго-восточный (в западных областях северо-восточный), 7-12 м/с, в Карпатах, днем и на Левобережье порывы 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях шквалы до 23 м/с.

В Киеве – кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 сентября самая высокая температура днем была +28 в 1932 году, самая низкая ночью 0,7 в 1902 году.

22 сентября – дожди, грозы, в западных, южных, Винницкой областях местами сильные дожди, в центральных и южных областях кое-где град и шквалы 15-20 м/с; лишь в Сумской, ночью и в восточных областях преимущественно без осадков.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 12-18°; на остальной территории ночью 12-17°, на востоке до 20°, днем 22-27°, в восточных, Полтавской и Днепропетровской областях 26-31°.

Ветер восточный, юго-восточной (в западной части - северо-западный), 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве – дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

20 сентября на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре в районе Киева 16°.