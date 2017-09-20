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Кабмін визначився з кількістю призовників на осінь

Середа, 20 вересня 2017, 14:01
Кабмін визначився з кількістю призовників на осінь

Кабінет Міністрів встановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

З них в Збройних силах будуть служити - 6 360 осіб, в Національній гвардії - 3500 осіб, у Державній спеціальній службі транспорту - 600 осіб.

Обсяг видатків для проведення призову громадян на строкову військову службу в жовтні-листопаді складе 34 446 139,8 гривень.

Відзначається, що обсяг витрат на одного призовника становить 3 293 гривень, з них 3 200 гривень - для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу.

93,13 грн - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).

Як повідомлялося, Кабмін встановив чисельність які підлягають призову на строкову службу в жовтні-листопаді 2016 року в 13,9 тис. осіб.

Теми: армія
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