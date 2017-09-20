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Кабмин определился с количеством призывников на осень

Среда, 20 сентября 2017, 14:01
Кабмин определился с количеством призывников на осень

Кабинет Министров установил, что численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре, составляет 10 460 человек.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українські Новини.

Из них в Вооруженных силах будут служить 6 360 человек, в Нацгвардии - 3500 человек, в Государственной специальной службе транспорта - 600 человек.

Объем расходов для проведения призыва граждан на срочную военную службу в октябре-ноябре составит 34 446 139,8 гривен.

Отмечается, что объем расходов на одного призывника составляет 3 293 гривен, из них 3 200 гривен - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу.

93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Как сообщалось, Кабмин установил численность подлежащих призыву на срочную службу в октябре-ноябре 2016 года в 13,9 тыс. человек.

Темы: армия
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