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Бубка заперечує причетність до корупції в МОК

Середа, 20 вересня 2017, 17:35

Глава Національного олімпійського комітету України віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Сергій Бубка відкидає звинувачення у причетності до корупційного скандалу в Міжнародному олімпійському комітеті.

Про це він сказав у коментарі L'Equipe.

Бубка заявив, що переведення в 2009 році 45 тисяч доларів на рахунок офшорної компанії, що належить колишньому президентові Всеросійської федерації легкої атлетики і колишньому скарбнику IAAF Валентину Балахничеву було законним.

"Я категорично заперечую, що зробив будь-що незаконне. Платіж Валентину Балахничеву був здійснений в якості винагороди за послуги, пов'язані з продовженням проведення турніру "Зірки жердини", – сказав Бубка.

Видання зазначає, що від подальших коментарів глава НОК України відмовився і не захотів відповідати на інші запитання журналістів.

Як відомо, видання Le Monde повідомило, що 18 червня 2009 року Бубка перевів 45 тисяч доларів офшорній компанії New Mills Investments, бенефіціаром якої тоді був Балахничев. За 24 години до того New Mills Investments перерахувала таку ж суму - $ 45 033 компанії Папа Массата Діака – Pamodzi Sports.

18 червня відбулося засідання членів МОКу в Лозанні, де визначили країн-господарів для літніх Олімпійських ігор 2016 року (Ріо-де-Жанейро) і Олімпіади-2020 (Токіо).

Балахничев назвав інформацію про зв'язок переказу грошових коштів Бубкою з проведенням Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро нонсенсом.

"Переказ коштів був пов'язаний з розширенням проведення "Зірок жердини" (легкоатлетичний турнір зі стрибків із жердиною, який проводився в Донецьку з 1990 року), з чим я допомагав Сергію. Ми намагалися збільшити кількість цих змагань", – заявив росіянин.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спорткорупція
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