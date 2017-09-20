Бубка отрицает причастность к коррупции в МОК

Глава Национального олимпийского комитета Украины вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка отвергает обвинения в причастности к коррупционному скандалу в Международном олимпийском комитете.

Об этом он сказал в комментарии L'Equipe.

Бубка заявил, что перевод в 2009 году 45 000 долларов на счет оффшорной компании, принадлежащей бывшему президенту Всероссийской федерации легкой атлетики и бывшему казначею IAAF Валентину Балахничеву было законным.

"Я категорически отрицаю, что совершил что-то незаконное. Платеж Валентину Балахничеву был осуществлен в качестве вознаграждения за услуги, связанные с продолжением проведения турнира "Звезды шеста", – сказал Бубка.

Издание отмечает, что от дальнейших комментариев глава НОК Украины отказался и не захотел отвечать на другие вопросы журналистов.

Как известно, издание Le Monde сообщило, что 18 июня 2009 года Бубка перевел 45 000 долларов оффшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда был Балахничев. За 24 часа до того New Mills Investments перечислила такую ​​же сумму - $ 45 033 компании Папа Массата Диака - Pamodzi Sports.

18 июня состоялось заседание членов МОК в Лозанне, где определили стран-хозяев для летних Олимпийских игр 2016 года (Рио-де-Жанейро) и Олимпиады-2020 (Токио).

Балахничев назвал информацию о связи перевода денежных средств Бубкой с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро нонсенсом.

"Перевод средств был связан с расширением проведения "Звезд шеста" (легкоатлетический турнир по прыжкам с шестом, который проводился в Донецке с 1990 года), с чем я помогал Сергею. Мы пытались увеличить количество этих соревнований", – заявил россиянин.

Валентина Романенко, УП