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НАБУ говорит, что Луценко врет о незаконных "жучках" бюро

Среда, 20 сентября 2017, 19:11

Информация, озвученная генпрокурором Юрием Луценко о том, что НАБУ якобы прослушивает более 150 человек, включая охрану президента Петра Порошенко, не соответствует действительности.

Такое заявление бюро распространило в Facebook.

"Трудно понять причины, по которым Юрий Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность. Не исключаем, что подобные заявления имеют целью заблокировать создание независимого антикоррупционного суда и дискредитировать Национальное антикоррупционное бюро в глазах общественности и иностранных партнеров", - говорится в заявлении.

В НАБУ напомнили, что бюро не имеет полномочий для осуществления автономного прослушивания и для этих целей пользуется средствами Службы безопасности Украины.

"Генеральный прокурор должен был знать, что "поставить" на прослушивание один номер на основании судебного решения о разрешении на прослушивание другого технически невозможно. Уверены, Служба безопасности Украины охотно разъяснит господину Луценко особенности законодательства, о которых он, очевидно, не осведомлен", - говорят антикоррупционеры.

Также они выразили удивление тем фактом, что генеральный прокурор, "имея доказательства" незаконной деятельности правоохранительного органа, не принял мер для ее прекращения.

"Это может квалифицироваться как должностное преступление", - отмечает НАБУ.

Бюро призвало главу ГПУ проверять информацию, прежде чем распространять в СМИ.

Как известно, на брифинге 20 сентября Луценко заявил, что прокуратура имеет юридические доказательства незаконной прослушки антикоррупционным бюро более 150 человек.

"Это люди из охраны президента Украины и другие чиновники из разных ветвей власти", - сказал Луценко.

Генпрокурор также добавил, что уже доложил об этой ситуации руководителю НАБУ. Первые результаты по этому делу ожидаются через несколько месяцев.

Темы: НАБУГенпрокуратураЛуценкоскандал
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