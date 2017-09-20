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Луценко призвал экс-мэра Запорожья явиться в полицию для вручения подозрения

Среда, 20 сентября 2017, 23:53

Генпрокурор Юрий Луценко попросил бывшего мэра Запорожья Александра Сина явиться в полицейский участок, где ему будет вручено подозрение в совершении ряда преступлений.

Как заявил Луценко в ходе брифинга в прокуратуре Запорожской области, прокуратуре известны три эпизода деятельности экс-мэра Запорожья Сина, два и которых касаются незаконного отчуждения земли.

"Он не воспользовался законными полномочиями остановить решение горсовета по отчуждению земли на охраняемом объекте Великий Луг, где 2,5 гектара заповедной земли было выделено для строительства непростым людям Запорожья. Второй эпизод – немного меньшего участка на территории леса 1-й категории", - рассказал Луценко.

По его словам, на данный момент сообщение о подозрении передано родным Сина и в ЖЕК, согласно законодательству, а также следователи "стараются найти" самого Сина.

"Если он меня слышит, пребывая в городе Одессе, просьба прибыть в ближайшее отделение полиции. Так просто будет быстрее и без эксцессов. Гарантируем, что мы не будем никаким способом нарушать закон, как он это делал при общении с общественными активистами - и это его третий эпизод. Там, где он применил насилие к общественникам, козыряя своим статусом городского головы", - отметил генеральный прокурор Украины.

Луценко порекомендовал бывшему чиновнику поторопиться с самостоятельным визитом в полицию, чтобы уменьшить последствия "силового сопровождения для вручения ему подозрения".

Как сообщалось, экс-мэр Запорожья Син проживает в Одессе, где в 2016 году открыл гриль-бар "BarbeQ".

В ноябре 2016 года Орджоникидзевский районный суд Запорожья признал Сина виновным по так называемому "делу врачей" - нарушении конституционных прав на труд 19 главных врачей коммунальных учреждений здравоохранения областного центра, назначив наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти на срок 2 года.

Интерфакс-Украина

Темы: ЛуценкоЗапорожье
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