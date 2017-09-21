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Порошенко: Україна виступає за посилення заходів проти КНДР

Четвер, 21 вересня 2017, 00:30

Україна засуджує ядерні випробування і багаторазові запуски балістичних ракет Північною Кореєю і виступає за посилення заходів щодо припинення незаконної діяльності Пхеньяна.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає прес-служба глави держави.

Він нагадав, що впродовж десятиліть, Україна була рішучим контрибутором глобальної безпеки.

"В ім’я миру та в обмін на безпекові гарантії, Україна віддала свій третій за потужністю у світі ядерний арсенал", - сказав Петро Порошенко та додав, що "двадцять років потому в Україну вдерся той, хто обіцяв поважати та якщо необхідно захищати державні кордони України", - сказав він.

При цьому президент підкреслив, що "ми залишаємося рішучими прихильниками глобального нерозповсюдження та роззброєння".

"Саме тому, ми суворо засуджуємо ядерні випробування та багаторазові запуски балістичних ракет, здійснені Північною Кореєю. Ми глибоко стурбовані постійним вилученням ресурсів, за рахунок першочергових людських потреб, задля підживлення ядерного арсеналу Пхеньяну, у поєднанні з серйозними порушеннями прав людини", - підкреслив Порошенко.

"Ми рішуче виступаємо за посилення заходів, спрямованих на припинення незаконної діяльності Пхеньяну та повернення Північної Кореї у міжнародно-правове поле", - додав він.

Глава держави підтвердив заклик України до Ради Безпеки ООН провести детальне розслідування щодо розробки ядерних і ракетних програм Північної Кореї з метою виявлення будь-якої можливої зовнішньої допомоги Пхеньяну в цій сфері.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоПівнічна Корея
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