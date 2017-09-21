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У Маріуполі СБУ провела антитерористичні навчання

Четвер, 21 вересня 2017, 01:57

У Маріуполі пройшли триденні антитерористичні навчання.

Про це повідомляє прес-служба маріупольського міськради.

"Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Донецькій області з 18 до 20 вересня провела навчання із готовності силових структур та органів управління Донеччини протистояти терористичним загрозам", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що учасники тактичних заходів поетапно відпрацювали елементи антитерористичної і контрдиверсійної діяльності при виникненні загроз на об'єктах міста.

"Практичний тренінг відбувся 20 вересня на міському автовокзалі. У місці масового скупчення людей учасники навчань відпрацювали дії при евакуації людей, розмінування та ліквідацію вибухового пристрою", - йдеться в заяві.

Теми: МаріупольСБУ
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