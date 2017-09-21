У Маріуполі СБУ провела антитерористичні навчання
Четвер, 21 вересня 2017, 01:57
У Маріуполі пройшли триденні антитерористичні навчання.
Про це повідомляє прес-служба маріупольського міськради.
"Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Донецькій області з 18 до 20 вересня провела навчання із готовності силових структур та органів управління Донеччини протистояти терористичним загрозам", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що учасники тактичних заходів поетапно відпрацювали елементи антитерористичної і контрдиверсійної діяльності при виникненні загроз на об'єктах міста.
"Практичний тренінг відбувся 20 вересня на міському автовокзалі. У місці масового скупчення людей учасники навчань відпрацювали дії при евакуації людей, розмінування та ліквідацію вибухового пристрою", - йдеться в заяві.