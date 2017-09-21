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В Мариуполе СБУ провела антитеррористические учения

Четверг, 21 сентября 2017, 01:57

В Мариуполе прошли трехдневные антитеррористические учения.

Об этом сообщает пресс-служба мариупольского горсовета.

"Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Донецкой области с 18 до 20 сентября провела учения по готовности силовых структур и органов управления Донецкой области противостоять террористическим угрозам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники тактических мероприятий поэтапно отработали элементы антитеррористической и контрдиверсионной деятельности при возникновении угроз на объектах города.

"Практический тренинг состоялся 20 сентября на городском автовокзале. В месте массового скопления людей участники учений отработали действия при эвакуации людей, разминирования и ликвидации взрывного устройства", - говорится в заявлении.

Темы: МариупольСБУ
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