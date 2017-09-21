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Японія в ООН закликала об'єднатися проти КНДР

Четвер, 21 вересня 2017, 03:36

Японія закликала міжнародне співтовариство перекрити доступ для Північної Кореї до матеріалів, необхідних для розвитку її ядерних і ракетних технологій.

Про це заявив на Генеральній асамблеї ООН прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає "Укрінформ".

"Ми повинні не допустити проникненню до КНДР товарів, коштів, людей та технологій, необхідних для розвитку ядерних й ракетних програм. Ми маємо примусити Північну Корею повністю виконувати резолюції Радбезу, а також домогтися повного й суворого дотримання цих резолюцій усіма членами ООН. Необхідні дії", - сказав він.

За його словами, саме від солідарності міжнародної спільноти залежить, чи вдасться припинити провокації Пхеньяна.

"Північна Корея не має майбутнього, відмовляючись вирішувати проблеми викрадень, ядерної зброї та ракет, а також перетворившись на загрозу для усього людства. Аби змінити дії КНДР, ми повинні посилити нашу єдність", - зазначив Абе.

Він пообіцяв відповісти на загрози Північної Кореї "японсько-американським союзом і спільними діями Японії, США і Південної Кореї", а також розкритикував переговори з Пхеньяном.

"Впродовж часу ведення діалогу із КНДР ми зрозуміли, що режим взагалі не мав наміру згортати свої ядерні та ракетні розробки. Для Північної Кореї діалог був натомість найкращим способом, аби увести нас в оману та виграти час... Зараз необхідно вдаватися не до розмов, а до тиску", - зазначив Абе.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯпоніяПівнічна Корея
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